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    Tokat’ta 3 kişinin silahla vurulmuş cesedi bulundu

    Köy muhtarı ile 2 kişinin, tabancayla vurulmuş cesetleri bulundu. Katilin maktullerden biri olduğu tahmin edilirken, feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 17.11.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 10:37
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    Tokat’ta 3 kişinin silahla vurulmuş cesedi bulundu

    Tokat merkeze bağlı Eskiköy’de gece saat 01.00 sıralarında, bir ahırın yakınındaki aracın yanında 3 kişinin cansız bedeninin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yapılan incelemede köy muhtarı Bahattin Karnak (47), kuzeni Aydın Karnak (45) ile Halil Kargın'ın (52) tabanca ile vurularak öldürüldükleri belirlendi.

    Katil aralarından biri olabilir

    Olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk inceleme ve elde edilen bulgular doğrultusunda Aydın Karnak'ın, diğer 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendiriliyor.

    Yapılan çalışmanın ardından ölen 3 kişinin cesetleri, otopsi işlemleri için Tokat Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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