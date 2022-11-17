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Tokat’ta 3 kişinin silahla vurulmuş cesedi bulundu

Tokat’ta 3 kişinin silahla vurulmuş cesedi bulundu

Köy muhtarı ile 2 kişinin, tabancayla vurulmuş cesetleri bulundu. Katilin maktullerden biri olduğu tahmin edilirken, feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı.