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    Tokat’ta, 30 dönüm buğday tarlası kül oldu

    Zile ilçesinde çıkan yangında 30 dönüm ekili buğday tarlası küle döndü. Yangının, elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımdan çıktığı ileri sürüldü.
    • 25.07.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 16:42
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    Tokat’ta, 30 dönüm buğday tarlası kül oldu

    Tokat'ın Zile ilçesi istasyon yolu üzerinde bulunan H. K.’ye ait tarlada yangın çıktı.

    Elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımdan çıktığı ileri sürülen yangında buğday tarlası alev aldı.

    İtfaiye ekipleri sevk edildi

    Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre yangın nedeni ile buğday tarlası küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Tokat’ta, 30 dönüm buğday tarlası kül oldu #1

    Tokat’ta, 30 dönüm buğday tarlası kül oldu #2

    Tokat’ta, 30 dönüm buğday tarlası kül oldu #3


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