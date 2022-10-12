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    Tokat’ta 5 ton sahte alkol ele geçirildi

    Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 ton sahte alkol ele geçirilirken, 5 şüpheli de gözaltına alındı.
    • 12.10.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 14:04
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    Tokat’ta 5 ton sahte alkol ele geçirildi

    Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez ve Niksar ilçesinde sahte içki üretimi yaparak piyasaya sürenlere yönelik operasyon düzenlendi.

    5 ton sahte alkol

    Operasyonda 5 bin 35 kilo fermente halde alkol, 210 litre kaçak alkol, 3 alkol damıtma makinesi, 2 ocak, 2 kazan ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

    5 gözaltı

    Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 5 şüpheli de gözaltına alındı.

    DHA’nın haberine göre şüphelilerin haklarında işlem başlatıldı.

    Tokat’ta 5 ton sahte alkol ele geçirildi #1

    Tokat’ta 5 ton sahte alkol ele geçirildi #2

    Tokat’ta 5 ton sahte alkol ele geçirildi #3


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