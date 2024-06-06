Tokat'ta 7 kişinin bulunduğu otomobil kazaya karıştı: Facianın eşiğinden dönüldü Tokat'ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Tokat'ta Amasya kara yolu Söngüt kavşağında S.B. idaresindeki otomobil, İ.Ç. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada sürücü S.B. ile aynı araçta bulunan Ü.A., K.A., Z.A, E.A., Z.A. ve A.E.A yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Sağlık durumları iyi

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)