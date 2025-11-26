Tokat'ta abart egzozla vatandaşları rahatsız etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tokat'ta abart egzoz kullanarak halkın yoğun olduğu ana arterlerde akrobatik hareketler yapan 19 yaşındaki Y.Ş. isimli motosiklet sürücüsü, duyarlı vatandaşlar tarafından araç içi kamera kayıtlarıyla tespit edildi.

Motosikletle yaptığı tehlikeli manevralar hem trafiği hem de yayaların can güvenliğini riske atan sürücünün görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

YAKALANDI

Bunun üzerine çalışma başlatan Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Y.Ş. isimli sürücüyü ve motosikleti kısa sürede yakaladı.

CEZA KESİLDİ

Yapılan incelemelerin ardından sürücüye çeşitli kanun maddelerinden toplam 13 bin 550 TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet de trafikten men edildi.