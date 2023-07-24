Tokat'ta araçlar birbirine girdi: 1 ölü 6 yaralı Tali yoldan çıkan otomobil ile bir başka otomobilin çarpışması sonucunda 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'i müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA Tokat'ta feci bir kaza yaşandı. Gümenek köyü yakınlarında meydana gelen kazada, İbrahim Er (26) yönetimindeki 34 KS 6000 plakalı otomobil tali yoldan çıkan Hasan Işık (58) yönetimindeki 60 ACB 729 plakalı otomobille çarpıştı. 7 kişi yaralandı Kazada 2 sürücü ile İsa Koç (23), Tuba Doğan (39), Tuğba Koç (25), Osman Er (64) ve Durna Mert (71) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü kurtarılamadı Yaralılardan Hasan Işık, hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.