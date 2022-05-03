Petrol
106.66
-0.86%
Euro
15.64
-0.07%
Dolar
14.88
0.01%
Altın
888.28
-0.33%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
582.251
-1.67%
BTXN Coin
16.38
-8.23%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Hafif yağmur 15 C

    Tokat'ta arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü

    Çetin Korkmaz, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası Atilla Korkmaz'ı tabancayla vurarak öldürdü.
    • 03.05.2022 - 12:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tokat'ta arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü

    Tokat'ın Niksar ilçesi Çalca köyü yaylasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Çetin Korkmaz ile akrabası Atilla Korkmaz arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Çetin Korkmaz, üzerindeki tabancayla Atilla Korkmaz'a ateş etti.

    Korkmaz, vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde hayatını kaybetti

    Sağlık ekibinin incelemesinde Atilla Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Korkmaz'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Niksar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Çetin Korkmaz'ın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

    Tokat ta arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü #1

    Tokat ta arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü #2

    Tokat ta arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü #3


    İlginizi Çekebilir

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    Bahçelievler'de, araçları çizerek yoluna devam etti
    3. Sayfa

    Bahçelievler'de, araçları çizerek yoluna devam etti

    Süleyman Soylu, bayram namazında askerleri yalnız bırakmadı
    Gündem

    Süleyman Soylu, bayram namazında askerleri yalnız bırakmadı

    Görüş Bildir