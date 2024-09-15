Tokat'ta ATV alev aldı: Sürücü hayatını kaybetti

İHA
Tokat'ın Niksar ilçesi Yeşilhisar köyünde M.Y. idaresinde ki ATV sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Devrilmenin etkisiyle ATV alev aldı. Alevler otluk alana sıçradı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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HAYATINI KAYBETTİ
ATV'nin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Yangın, çevredeki diğer arazilerine sıçramadan güçlükle söndürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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