Tokat'ta ATV alev aldı: Sürücü hayatını kaybetti
İHA

Tokat'ın Niksar ilçesi Yeşilhisar köyünde M.Y. idaresinde ki ATV sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilmenin etkisiyle ATV alev aldı. Alevler otluk alana sıçradı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

ATV'nin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Yangın, çevredeki diğer arazilerine sıçramadan güçlükle söndürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editör