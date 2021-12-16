Euro
17.7348
6.08%
Dolar
15.6426
5.66%
Altın
901.25
6.58%
Borsa
2.278
5.34%
Bitcoin
753.850
6.66%
BTXN Coin
39.57
-0.55%
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    Tokat’ta, av köpeğine tilkiyi boğduran şahıs yakalandı

    Jandarma ekipleri, Zile ilçesinde tilkiyi av köpeğine boğdurduğu anları cep telefonu kamerası ile çekerek sosyal medyada paylaşan T.Y. isimli şahsı yakaladı.
    • DHA
    • 16.12.2021 - 17:07
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 17:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tokat’ta, av köpeğine tilkiyi boğduran şahıs yakalandı

    Tokat’ta İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Zile ilçesine bağlı Derebaşı köyünde yaşayan T. Y.'nin (29) av köpeğine, arazide tilkiyi boğdurup öldürttüğü ve görüntülerini sosyal medyada paylaştığını tespit etti.

    Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Çalışmalar kapsamında yakalanan T.Y., gözaltına alındı .

    T.Y., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

    Tokat’ta, av köpeğine tilkiyi boğduran şahıs yakalandı VİDEO

    Tokat’ta, av köpeğine tilkiyi boğduran şahıs yakalandı #1

    Tokat’ta, av köpeğine tilkiyi boğduran şahıs yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir