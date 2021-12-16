Jandarma ekipleri, Zile ilçesinde tilkiyi av köpeğine boğdurduğu anları cep telefonu kamerası ile çekerek sosyal medyada paylaşan T.Y. isimli şahsı yakaladı.

Tokat’ta İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Zile ilçesine bağlı Derebaşı köyünde yaşayan T. Y.'nin (29) av köpeğine, arazide tilkiyi boğdurup öldürttüğü ve görüntülerini sosyal medyada paylaştığını tespit etti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çalışmalar kapsamında yakalanan T.Y., gözaltına alındı .

T.Y., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Tokat’ta, av köpeğine tilkiyi boğduran şahıs yakalandı VİDEO

