Tokat'ta başına taşla vurulmuş erkek cesedi bulundu
İHA

Tokat'tın Erbaa ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yıkılan eski hastane bahçesinde bulunan kafeteryanın arkasında vatandaşlar tarafından bir bulundu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şahsın kafasına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Abisi teşhis etti

Kafasına taşla vurularak öldürüldüğü iddia edilen Tuncay Erdoğar'ın (33) cesedi ağabeyi A. Erdoğar tarafından olay yerinde teşhis edildi.

Tuncay Erdoğar'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tokat'ta başına taşla vurulmuş erkek cesedi bulundu
Tuncay Erdoğar