Tokat'ta bıçaklı saldırgandan ilginç savunma İbrahim Bolat ilk ifadesinde, "Bazen farklı şeyler görüyorum. O yüzden yapmış olabilirim" dedi. Bolat'ın psikolojik ilaçlar kullandığı ve yüzde 40 engelli raporunun bulunduğu öğrenildi.

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İHA

Tokat'ın Erbaa ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı.

Akşam saatlerinde kaldırımda yürüyen S.G. adlı genç kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan S.G., olay sonrası kaçmaya çalışırken saldırganla kısa bir kovalamaca yaşandı.

VÜCUDUNDA KESİKLER VAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralı kadını Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kadının vücudunun birkaç bölgesinde kesikler oluştuğu belirtildi.

"FARKLI ŞEYLER GÖRÜYORUM"

Polis ekipleri, olayın hemen ardından yaptığı ilk incelemelerde, iddialara göre akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen M.K. isimli kişiyi gözaltına aldı. Ancak bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda saldırının başka bir kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bunun üzerine polis ekipleri, İbrahim Bolat isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadesinde, “Bazen farklı şeyler görüyorum. O yüzden yapmış olabilirim” diyen Bolat'ın psikolojik ilaçlar kullandığı ve yüzde 40 engelli raporunun bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını derinleştirerek devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)