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Tokat'ta çam ağaçları yandı
Niksar ilçesinde bulunan Kuyucak köyünde bilinmeyen nedenle çam ağaçları yanmaya başladı. Ekipler yangınla mücadele ediyor.
- İHA
- 15.12.2021 - 17:31
- Güncelleme : 15.12.2021 - 17:36
Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Kuyucak köyünde, çam ağaçlarının yoğunlukta olduğu bölgede yangın çıktı.
Çıkış nedeninin henüz belirlenemediği yangın, metrelerce uzaktan görüldü.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını hala sürdürüyor.
Tokat'ta çam ağaçları yandı VİDEO