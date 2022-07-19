Tokat'ta çekçekle çamaşır makinesi çalan kadınlar kameralara yakalandı

Beyaz eşya teknik servis dükkanlarına dadanan 2 kadın hırsızın o anları iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İki günde iki ayrı dükkanı soydular...

Tokat'ta esnaflık yapan İsmail Adıgüzel ve Onur Yaşın'ın beyaz eşya teknik servis dükkanlarına hırsız girdi.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Bir gün arayla gerçekleşen iki olay, dükkan sahiplerinin güvenlik kameralarını incelemeleri ile ortaya çıktı.

Görüntülerde 2 kadının dükkanların önündeki çamaşır makinesi ve beyaz eşya parçalarını çekçek arabalara koyarak götürdükleri görüldü.

"Birçok esnafın kabusu oldular"

Dükkan sahiplerinden Onur Yaşın, "Son günlerde kapının önüne ne bıraksak ertesi gün geldiğimizde yok oluyor. Gerek hurdalarımızı gerek müşterilerimizin ürünlerini, yedek parça için lazım olacak ürünleri bıraktığımız zaman alıp gidiyorlar. Diğer meslektaş arkadaşlarımız da bu durumdan mağdur. Malzemelerimiz büyük olduğu için, hepsi dükkanlarımıza sığmıyor. Bazen dükkanlarımızın önüne bırakmak zorunda kalıyoruz. Bu kişiler birçok esnafın ve tamircinin kabusu oldu. Artık kapı önüne bir şey bırakmaktan korkar olduk" dedi.

DHA'nın aktarımına göre; Görüntüleri inceleyen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.













