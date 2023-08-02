Tokat'ta çıkan kavga kanlı bitti, 1 genç hayatını kaybetti
İHA

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Tokat'ta Yeşilırmak Mahallesi, Gelincik Caddesi'nde, iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden çıkan kavgada Koray Belene (16), göğüs kısmından aldığı darbesiyle ağır yaralandı.

Genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Koray Belene (16), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ta çıkan kavga kanlı bitti, 1 genç hayatını kaybetti

2 kişi gözaltında

Belene'nin cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili şüpheli olarak düşünülen E.T.Ş (16) ve A.S. (16) gözaltına alındı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.