Tokat'ta çıkan kavga kanlı bitti, 1 genç hayatını kaybetti

İHA
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Tokat'ta Yeşilırmak Mahallesi, Gelincik Caddesi'nde, iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden çıkan kavgada Koray Belene (16), göğüs kısmından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.
Genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Koray Belene (16), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2 kişi gözaltında
Belene'nin cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili şüpheli olarak düşünülen E.T.Ş (16) ve A.S. (16) gözaltına alındı.
Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.