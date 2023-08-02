Tokat'ta çıkan kavga kanlı bitti, 1 genç hayatını kaybetti Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga sonucunda 16 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

İHA

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Tokat'ta Yeşilırmak Mahallesi, Gelincik Caddesi'nde, iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden çıkan kavgada Koray Belene (16), göğüs kısmından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Koray Belene (16), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 kişi gözaltında

Belene'nin cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili şüpheli olarak düşünülen E.T.Ş (16) ve A.S. (16) gözaltına alındı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.