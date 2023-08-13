Tokat'ta çilek toplarken kaybolan kadını, jandarma buldu Reşadiye ilçesinde çilek toplamak için evden çıkan ve dünden bu yana kayıp olarak aranan 75 yaşındaki Arife Erkut, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

DHA Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Beşdere köyünde yaşayan Arife Erkut, dün çilek toplamak için evinden ayrıldı. Akşam saatleri olmasına rağmen geri dönmeyince Erkut'un yakınları, köylülerle birlikte bölgede arama çalışması başlattı. Jandarmaya bildirildi Erkut'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatıldı İhbar üzerinde bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri de sevk edilerek arama çalışması başlatıldı. Bugün saat 13.00 sıralarında Arife Erkut jandarma ekipleri tarafıdan Kolun Deresi mevkinde bulundu. Yakınlarına teslim edildi Sağlık kontrolünden geçirilen Arife Erkut, yakınlarına teslim edildi.