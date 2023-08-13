Tokat'ta çilek toplarken kaybolan kadını, jandarma buldu

DHA
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Beşdere köyünde yaşayan Arife Erkut, dün çilek toplamak için evinden ayrıldı.
Akşam saatleri olmasına rağmen geri dönmeyince Erkut'un yakınları, köylülerle birlikte bölgede arama çalışması başlattı.
Jandarmaya bildirildi
Erkut'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Arama çalışması başlatıldı
İhbar üzerinde bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri de sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.
Bugün saat 13.00 sıralarında Arife Erkut jandarma ekipleri tarafıdan Kolun Deresi mevkinde bulundu.
Yakınlarına teslim edildi
Sağlık kontrolünden geçirilen Arife Erkut, yakınlarına teslim edildi.