Tokat'ta çilek toplarken kaybolan kadını, jandarma buldu
DHA

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Beşdere köyünde yaşayan Arife Erkut, dün çilek toplamak için evinden ayrıldı.

Akşam saatleri olmasına rağmen geri dönmeyince Erkut'un yakınları, köylülerle birlikte bölgede arama çalışması başlattı.

Jandarmaya bildirildi

Erkut'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Arama çalışması başlatıldı

İhbar üzerinde bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri de sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Bugün saat 13.00 sıralarında Arife Erkut jandarma ekipleri tarafıdan Kolun Deresi mevkinde bulundu.

Yakınlarına teslim edildi

Sağlık kontrolünden geçirilen Arife Erkut, yakınlarına teslim edildi.