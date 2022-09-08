Bir çocuk, apartman girişinde bırakılan bisikleti yanında bulunan 2 kadın ve bir gencin de yardımı ile çaldı. Şahısların çocuğun ailesi olduğu tahmin edilirken, hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Tokat’ta, Yeşilırmak Mahallesi'nde bir apartmanın giriş kapısının yanına bırakılan çocuk bisikletini bir süre sonra yerinde bulamayan sahibi polise haber verdi.

Güvenlik kameralarının incelenmesi ile bisikletin çalındığı tespit edildi.

Polis, kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlattı.

Bisikleti çocuğa çaldırdılar

İHA’nın haberine göre; güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise kaldırımda yürüyen bir gencin arkasından gelen iki kadın ve bir çocuğa bisikletin olduğu yeri eli ile göstermesi yer aldı.

Kucağında bebek olan kadının yanında yürüyen çocuk saniyeler, içinde bisikleti alarak bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Bisiklerin sahibi Çınar Kahraman, yaşadığı üzüntüyü dile getirerek bisikletini geri istedi.

Tokat'ta, çocuğa bisiklet çaldırdılar VİDEO

