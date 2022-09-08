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    Tokat'ta, çocuğa bisiklet çaldırdılar

    Bir çocuk, apartman girişinde bırakılan bisikleti yanında bulunan 2 kadın ve bir gencin de yardımı ile çaldı. Şahısların çocuğun ailesi olduğu tahmin edilirken, hırsızlık anları kameraya yansıdı.
    • 08.09.2022 - 14:20
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    Tokat'ta, çocuğa bisiklet çaldırdılar

    Tokat’ta, Yeşilırmak Mahallesi'nde bir apartmanın giriş kapısının yanına bırakılan çocuk bisikletini bir süre sonra yerinde bulamayan sahibi polise haber verdi.

    Güvenlik kameralarının incelenmesi ile bisikletin çalındığı tespit edildi.

    Polis, kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlattı.

    Bisikleti çocuğa çaldırdılar

    İHA’nın haberine göre; güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise kaldırımda yürüyen bir gencin arkasından gelen iki kadın ve bir çocuğa bisikletin olduğu yeri eli ile göstermesi yer aldı.

    Kucağında bebek olan kadının yanında yürüyen çocuk saniyeler, içinde bisikleti alarak bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

    Bisiklerin sahibi Çınar Kahraman, yaşadığı üzüntüyü dile getirerek bisikletini geri istedi.

    Tokat'ta, çocuğa bisiklet çaldırdılar VİDEO

    Tokat ta, çocuğa bisiklet çaldırdılar #1

    Tokat ta, çocuğa bisiklet çaldırdılar #2


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