Tokat’ta çocukların tehlikeli oyunu

İHA

Tokat kent merkezinin Mahmut Paşa Mahallesi'nde çocukların tehlikeli bir oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

YOLUN ORTASINDA KAR TOPU OYNADILAR

Yolun ortasına kadar çıkan çocuklar, hızla gelen araçları umursamadan kar topu atmaya başladı. Hareket halindeki otomobilleri hedef alan çocuklar, ardından hızla sokak aralarına kaçtı. Bu tehlikeli anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

