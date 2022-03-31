Tokat'ta çok sayıda hırsızlık suçu olan şahıslar yakalandı

Tokat'ta çok sayıda hırsızlık suçu olan şahıslar yakalandı

Ev ve inşaatlardan eşya çalan 17 ayrı hırsızlık olayına karışan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Almus ve Pazar ilçeleri belde ve köylerinde farklı tarihlerde meydana gelen evden, bahçeden ve inşaattan olmak üzere 17 ayrı hırsızlık olayına yönelik çalışma balattı.

5 HIRSIZ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan araştırmaların ardından jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarına karışan 5 şüpheli şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti.

23 AYRI SUÇU OLAN ŞAHIS DA TUTUKLANDI

Öte yandan, Tokat İli Reşadiye ilçesinde de Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timlerince icra edilen faaliyette, (5) yıldır kolluk kuvvetlerine yakalanmamak için ağabeyinin kimlik kartını kullanarak "(9) Hırsızlık, (1) Yağma, (1) Vergi Usul Kanununa Muhalefet, (1) Güveni Kötüye Kullanma, (2) Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, (7) Dolandırıcılık, (1) İşyeri Dokunulmazlığını İhlal, (1) Hakaret" olmak üzere (23) ayrı suçtan aranan bir kişinin de yakalanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.