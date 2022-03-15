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    Tokat'ta drone videosuyla ünlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti

    Bahçesine aksiyon kamerası bağlı drone düşen yaşlı çiftin şaşkınlığı ve aralarında geçen diyalog tebessüm ettirirken, çiftin birer yıl arayla hayatını kaybettiği öğrenildi.
    • İHA
    • 15.03.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 13:34
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    Tokat'ta drone videosuyla ünlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti

    Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Çeşmeli köyünde 2016 yılında Umut İzgi, köyünün çekimi için drone'un altına aksiyon kamerası takarak uçuş yaptı.

    Çekim yaptıktan iniş esnasında rüzgardan dolayı kontrolden çıkan drone, bir evin bahçesine düştü.

    Yaşanan kazanın ardından drone'unu arayarak bulan İzgi, hafıza kartındaki görüntüleri evine gittiğinde izledi.

    KISA SÜREDE YAYILDI

    Görüntülerde, bugün hayatta olmayan yaşlı çiftin drone ile olan imtihanı ve aralarındaki diyalog dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi odağı oldu.

    Tokat ta drone videosuyla ünlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti #1

    GÜZEL BİR ANI OLARAK KALDI

    Çiftin arasındaki diyalog, Anadolu insanında halen kaybolmayan samimiyet, saf ve temiz duyguları bir kez daha gözler önüne serdi. Drone kamerasının kaydettiği görüntüler, yaşlı çiftten geriye birer güzel anı olarak kaldı.

    Tokat ta drone videosuyla ünlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti #2

    "UZAYDAN DÜŞTÜ"

    Görüntülerde bugün hayatta olmayan Salih Kara, eşi Şaziye Kara’ya düşen drone'u göstererek, “Vız vız geldi düştü buraya. Daha gitmiyor. Uzaydan düştü. Patlayacak mı acaba? Uzak dur. Hocayı çağıralım. Kimin bu?” şeklinde sözleri yansıdı.

    Tokat ta drone videosuyla ünlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti #3

    VİDEO 6 YIL ÖNCESİNE AİT

    Yaklaşık 6 yıl önce yaşanan olayın ardından yaşlı çiftin, birer yıl ara ile hayatını kaybettiği öğrenildi.


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