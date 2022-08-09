Tokat'ta ehliyetsiz şoförün çarptığı engelli birey kurtarılamadı

Erbaa ilçesindeki sanayi sitesi girişinde hafif ticari aracı kullanan 17 yaşındaki sürücü, kavşaktan geçmek isteyen zihinsel engelli vatandaşa çarptı. Yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'taki ehliyetsiz sürücü, faciaya neden oldu.

Erbaa ilçesinde saat 21.00 sularında sanayi sitesi girişinde yaşanan olayda, Taşova istikametinden ilçe merkezine gitmekte olan M.O.Ö. yönetimindeki 34 GK 7679 plakalı hafif ticari araç, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Yavuz Pancarcı’ya çarptı.

Engelli vatandaş kurtarılamadı

Ağır yaralanan ve Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pancarcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ehliyetsiz şoför polis merkezinde

DHA'nın aktarımına göre, 17 yaşında olduğu belirlenen ehliyetsiz sürücü M.O.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.