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    Tokat'ta ehliyetsiz şoförün çarptığı engelli birey kurtarılamadı

    Erbaa ilçesindeki sanayi sitesi girişinde hafif ticari aracı kullanan 17 yaşındaki sürücü, kavşaktan geçmek isteyen zihinsel engelli vatandaşa çarptı. Yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 09.08.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 09:49
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    Tokat'ta ehliyetsiz şoförün çarptığı engelli birey kurtarılamadı

    Tokat'taki ehliyetsiz sürücü, faciaya neden oldu.

    Erbaa ilçesinde saat 21.00 sularında sanayi sitesi girişinde yaşanan olayda, Taşova istikametinden ilçe merkezine gitmekte olan M.O.Ö. yönetimindeki 34 GK 7679 plakalı hafif ticari araç, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Yavuz Pancarcı’ya çarptı.

    Engelli vatandaş kurtarılamadı

    Ağır yaralanan ve Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pancarcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Tokat ta ehliyetsiz şoförün çarptığı engelli birey kurtarılamadı #1

    Ehliyetsiz şoför polis merkezinde

    DHA'nın aktarımına göre, 17 yaşında olduğu belirlenen ehliyetsiz sürücü M.O.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Tokat ta ehliyetsiz şoförün çarptığı engelli birey kurtarılamadı #2


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