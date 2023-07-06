Tokat'ta ekipler kayıp çocuk için seferber oldu: Bulundu Köyde kaybolan 4 yaşındaki Zeyid Miraç Bozkurt, AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından bulundu. Çocuk, ailesine teslim edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Tokat'ta bir aile korku dolu anlar yaşadı. Niksar ilçesinde öğle saatlerinde Fatma-İsa Bozkurt çiftinin iki çocuğundan biri olan 4 yaşındaki Zeyid Miraç Bozkurt, köyde evin önünde oynarken kayboldu. 60 personel seferber oldu Aile aramalarında çocuğa ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla, köye jandarma komando, JASAT, asayiş timi, iz takip köpeği ve AFAD ekipleri olmak üzere toplam 60 personel görevlendirildi. 4 saatte bulundu Ekipler, yapılan aramada yaklaşık 4 saat sonra, çocuğu, köydeki bir sokakta buldu. Sağlık kontrolleri yapılan Zeyid Miraç Bozkurt, ailesine teslim edildi.