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    Tokat’ta, ekmek almaya giden çocuğa köpek saldırdı

    Kuzeni ile ekmek almaysa giden 12 yaşındaki Berat Sunar, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Burun ve dudağından yaralanan Sunar, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 20.02.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 09:38
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    Tokat’ta, ekmek almaya giden çocuğa köpek saldırdı

    Tokat’ın Sulusaray ilçesinde yaşayan Ayşe ve İbrahim Sunar çiftinin 3 çocuğundan ortancası Berat Sunar (12), kuzeni Berkay Sunar ile birlikte ekmek almak için akşam saatlerinde fırına gitti.

    Ekmek fırını girişinde, bir sokak köpeği Berat'a saldırdı. Köpeğin ısırmasıyla burun ve dudağından yaralanan Sunar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

    “BİRDEN ÜZERİME ATLADI”

    Köpeğin kendisine aniden saldırdığını belirten Berat Sunar, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

    “Birden üzerime atladı, sonra kendimi hastanede buldum. Her şey bir anda oldu. Halen şoktayım.

    Tokat’ta, ekmek almaya giden çocuğa köpek saldırdı ViDEO

    Tokat’ta, ekmek almaya giden çocuğa köpek saldırdı #1

    “KÖPEKLERİ ÇOK SEVERİM”

    Allah'a şükür hiçbir yerime bir şey olmadı. Sadece dudağım ve burumda hafif yaralar var. Köpek kapının yanındaymış. Ben göremedim. Kuzenim de yanımdaydı. Onunla birlikte bağrışmamızdan korktu, kaçtı. Köpekleri çok severim. Evden ekmek parçaları, mama verirdim. Beni severlerdi. Bu köpek tanımadığım bir köpekti. Mahallemizin köpeği değildi”

    Tokat’ta, ekmek almaya giden çocuğa köpek saldırdı #2


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