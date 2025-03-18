Tokat’ta kent merkezine bağlı Malazgirt Caddesi'nde buluna müstakil evde yaşayan E.A., ekmek yapmak için müştemilatta ateş yaktı.
Ancak kontrolsüz yakılan ateş, kısa sürede büyüyüp çevreye yayıldı.
ALEVLER EVİ YUTTU
Ateşten fırlayan kıvılcımlar müstakil eve de sıçrayınca yangın çıktı.
Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
MÜSTAİL EV BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ
Tokta Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Müstakil evde büyük çaplı zarar meydana geldi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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