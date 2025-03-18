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Tokat'ta ekmek yapmak isterken evi yaktı

Tokat'ta ekmek yapmak isterken evi yaktı Malazgirt Caddesi'nde evinin müştemilatında ekmek yapmak için ateş yakan kadın, ateşin kontrolden çıkıp evini yutmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Yangında müstakil evde büyük çaplı zarar meydana geldi.