Tokat'ta eski kiracı ve ev sahibi tartışması! Kan aktı... Evin tadilatıyla uğraşayan ev sahibi ile eski kiracı arasında çıkan tartışma sonucu çeşitli yerlerlerinden bıçaklanan ev sahibi hayatını kaybetti.

İHA

Ev sahibi ve kiracı kavgaları her gün yeni bir boyut kazanıyor...

Bu kapsamda devlet yaşananların önüne geçmek amacıyla farklı önlemler alıyor.

Yapılan çalışmalara karşılık ise bir yeni olay daha yaşandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Melikgazi Mahallesinde yaşanan kavgada kan aktı.

Ev sahibi bıçaklandı

Dörtyol mevkiinde meydana gelen olayda, emekli öğretmen Sabit Ülker (68) evinin tadilatı ile uğraşırken, yanına gelen eski kiracısı M.A.Ş (40) ile aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eski kiracı M.A.Ş yanında bulunan bıçakla Ülker’i çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Yaralı hayatını kaybetti

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ülker'i Niksar Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ülker ardından Tokat GOP Üniversite Hastanesine sevk edilirken ambulansta hayatını kaybetti.

Eski kiracı gözaltına alındı

Sabit Ülker’i bıçaklayarak olay yerinden kaçan eski kiracı M.A.Ş ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)