Tokat'ta firari olarak 177 kere dolandırıcılık yapan adam yakalandı Bayram ziyaretine geldiğinde yakalanan ve 8 yıl önce hakkında 13 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilen hükümlünün, firari olarak arandığı sürede 177 ayrı dolandırıcılık suçu daha işlediği belirlendi.

DHA Yurt genelinde hakkında kararlaştırılmış hapis cezası olan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Ülke içerisinde huzursuzluğa geçit vermeyen ekipler denetimleri elden bırakmıyor. Tokat'ta bu kapsamda bayramda denetimler arttı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahin'in kente bayram ziyaretine geleceği istihbaratını alıp, 28 Haziran'da operasyon düzenledi. Ekipler 8 yıl önce bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçuna karışarak hakkında 13 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilen 51 yaşındaki hükümlü Muhammet Şimşek'i yakaladı. 177 suç daha izledi Şimşek'i firari olarak arandığı sürede 177 ayrı dolandırıcılık suçu daha işlediği tespit edildi.

Tutuksuz yargılanan Şimşek, cezası kesinleşince kayboldu. Dolandırıcılık yaptığı belirlendi Şimşek'in, firari olduğu 8 yıl boyunca, toplam 20 ilde internet ve telefonla dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Hükümlünün yakalanması için aylardır süren takip Tokat'ta son buldu. Şüpheli tutuklandı Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.