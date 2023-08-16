Tokat'ta gurbetçi aile kaza yaptı: 1 ölü

İHA
Tokat'ın Tepekışla Barajı mevkiinde Bayburt istikametinden İstanbul istikametine giden Z.G. idaresindeki yabancı plakalı otomobil ile buğday ambarına buğday getiren İ.A. idaresindeki 06 CNM 528 plakalı traktörün arka römorkuna çarptı.
Kaza sonucunda otomobil bariyerlere çarparak durabildi.
Araç içerisinde sıkıştı
Yolcu olarak bulunan 70 yaşındaki Zübeyde Göktaş, araç içerisinde sıkıştı.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Gerçekleşen kazada traktör ve otomobil sürücüsü yaralanmazken araç içerisinde sıkışan Zübeyde Göktaş hayatını kaybetti.
Göktaş'ın cenazesi incelenmek üzere Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İnceleme başlatıldı
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.