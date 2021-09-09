Tokat'ta güvenlik kameralarına yansıyan kazalar

Sürücü hatalarından kaynaklanan yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları kameralarla görüntülendi.

Aşırı hız, hatalı sollama, dikkatsizlik...

Tokatlı sürücülerin yaşadığı kazalardan bazılarına ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtları ortaya çıktı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DUVARINA ÇARPTI

Sollama yapan bir sürücü, karşı yönden gelen aracı fark ederek aniden kendi şeridine geçmek isterken kazaya sebep oldu.

Salih Z. idaresindeki 60 SA 030 plakalı otomobil kontrolden çıkarak emniyet müdürlüğünün bahçe duvarına çarptı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

MOTOSİKLET KAZALARI

Karşıyaka Mahallesi sebze ve meyve hali yakınlarındaki kazada ise motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Kavşaktan karşı yöne geçen kamyona çarpmamak için fren yapan motosikleti sürücü, yerde sürüklendi. Motosiklet kayarak kamyonun altına girerken, sürücü son anda kurtuldu.

Şeyhi Şirvani kavşağındaki kazada da motosiklet sürücüsü önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapmak istedi. Bu sırada motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü, arkasında bulunan kadın yolcu ile birlikte yere düşerek yaralandı.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Çedaş kavşağındaki son kazada ise kamyon sürücüsünün ani fren sayesinde karşı yöne geçmek isteyen araca çarpmaktan kurtulduğu görüldü.

Aynı yolda başka kaza da yaya geçidinde yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Otomobilin dikiz aynasına çarpan adam, yere düşerek yaralandı.