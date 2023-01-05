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    Tokat’ta hafif ticari araç, menfeze düştü: Ölü ve yaralılar var

    Hafif ticari aracın devrilmesi sonucu anne ile kızı hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi de yaralandı.
    • 05.01.2023 - 14:22
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 14:30
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    Tokat’ta hafif ticari araç, menfeze düştü: Ölü ve yaralılar var

    Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Arısu köyünden Almus Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere yola çıkan Süleyman Aksoy (65) yönetimindeki 60 SC 167 plakalı hafif ticari araç, Sahil köyü yakınlarında yolun buzlu olmasından dolayı virajı alamayarak sağ taraftaki menfeze düştü.

    Saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Anne ile kızı hayatını kaybetti

    Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, araç içerisindeki Hüsne Aksoy (82) ve kızı Gülümser Aksoy’un (50) hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kazada, sürücü Süleyman Aksoy ile Sultan Aksoy (62) ve Elmas Aksoy (77) ise yaralandığı öğrenildi.

    Tokat’ta hafif ticari araç, menfeze düştü: Ölü ve yaralılar var #1

    Yaralılar tedavi altında

    Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Almus Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

    Hayatını kaybeden Hüsne ve Gülümser Aksoy'un cansız bedenleri ise otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Tokat’ta hafif ticari araç, menfeze düştü: Ölü ve yaralılar var #2

    İnceleme sürüyor

    Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

    DHA’nın haberine göre kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

    Tokat’ta hafif ticari araç, menfeze düştü: Ölü ve yaralılar var #3


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