DHA
Tokat Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören Yoldaş Can T., görevliler eşliğinde Tokat Devlet Hastanesi Nöroloji Polikliniğine getirildi.
Bahçedeki polise saldırdı
Yoldaş Can T., tedavisinin ardından tekrar Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi götürüleceği sırada, görevlilerin elinden kurtularak, hastane bahçesinde gördüğü polis memuru Hilal Karan'a yumruk attı.
Saldırı anı güvenlik kamerasında
Karan, hastanın saldırısıyla yaralandı. Polis memuru tedaviye alınırken, hasta ise tedavi gördüğü Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi götürüldü. Hastanın polise saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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