Tokat’ta, hastaya şiddet görüntülerine ilişkin Bakan Koca’dan açıklama

Bakan Koca, beyin kanaması geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan M.A. isimli hastaya şiddet uygulanan özel hastaneye, soruşturma açıldığını söyledi.

Tokat’ta, özel bir hastanede yaşanan hastaya şiddet görüntülerinin ortaya çıkması adeta ülke gündemine oturdu…

Fransa’dan tatil için geldiği Türkiye’de beyin kanaması geçiren 62 yaşındaki M.A.’ya, 6 Temmuz tarihinde yoğun bakımdayken hemşireler tarafından eziyet edildiği ortaya çıktı.

Yakınları, görmelerine izin verilmeyen hastalarını yoğun bakım kamerasının görüntülerinin yayınlandığı servis dışındaki ekrandan izlemek isteyince gördükleri olay karşısında adeta şok geçirdiler.

Çarşafla yüzünü kapattılar, boğazını sıktılar

Görüntülerde, biri kadın biri erkek iki yoğun bakım hemşiresinin cihazlara bağlı olarak bilinçsizce yatmakta olan erkek hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktıkları, parmaklarıyla gözüne baskı uyguladıkları görüldü.

Tokat'ta bir özel hastanede hemşirelerden felçli hastaya şiddet VİDEO ARŞİV



“Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın”

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine tepkiler çığ gibi yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olaya yönelik yaptığı Twitter paylaşımında görüntülerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bakan Koca, hastane hakkında soruşturma başlatıldığının altını çizerek şu açıklamalarda bulundu:

“Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.”

Tokat'ta bir özel hastanede hemşirelerden felçli hastaya şiddet HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ





