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    Tokat'ta HES barajından ceset çıktı

    Tokat'ta bulunan hidroelektrik santrali (HES) barajında erkek cesedi bulundu.
    • 04.09.2022 - 05:20
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    Tokat'ta HES barajından ceset çıktı

    Tokat'ın Erbaa ilçesi Tepekışla HES barajında balıkçılar su içinde bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

    Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Otopsi için morga kaldırıldı

    Ekipler tarafından sudan çıkartılan ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Erbaa Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

    Tokat ta HES barajından ceset çıktı #1

    Polis inceleme başlattı

    İHA'nın haberine göre, cesedin üzerinden çıkan kıyafetlerde yapılan incelemede 31 Ağustos’ta ailesi tarafından kayıp olarak başvurusu yapılan İ.K.’ya (72) ait avcılık belgesi çıktığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Tokat ta HES barajından ceset çıktı #2

    Tokat ta HES barajından ceset çıktı #3


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