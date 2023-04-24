Tokat'ta husumetli ailelerin kavgasında çatışmanın ortasında kalan genç hayatını kaybetti Tokat'ta ağaç kesme meselesinden aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmanın ortasında kalan ve olayla ilgisi olmayan bir genç hayatını kaybetti.

İHA

Tokat'ta çıkan kavgada kan aktı..

Çat beldesinde meydana gelen olayda, uzun süredir ağaç kesme olayından dolayı aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu.

Bir genç çatışmanın ortasında kaldı

O.Y. ve oğlu M.Y. ile R.G. ve D.G. arasında çıkan tartışma sonucunda taraflar birbirine silahla ateş etti. Olay anında çatışma ortasında kalan ve olayla ilgisi olmayan Yusuf Uzun (18) yaralandı.

Hayatını kaybetti

İki aile arasında ise H.Y. ve diğer aileden R.G. ve D.G. yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi ve Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Yusuf Uzun (18) yaşamını yitirdi.

Uzun'un cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastane önüne gelen yakınları, Uzun'un ölüm haberini alınca feryat etti.

Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi ve Tokat Devlet Hastanesi'ne çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Olayda O.Y. ve oğlu M.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.