Tokat'ta husumetlisinin bıçaklayıp tüfekle vurduğu yaralının durumu ağır Aralarında husumet bulunan şahsı önce sırtından bıçaklayan saldırgan, ardından av tüfeği ile kurşun yağdırdı. Yaralının ise durumunun kritik olduğu aktarılıyor.

İHA Tokat'ta korkunç bir olay yaşandı. Aralarında husumet bulunan M.K.E. isimli şahıs özel bir şehirlerarası otobüs firmasında çalışan D.Ş. (32) isimli şahsı arkasından bıçakladı. D.Ş. ardından M.K.E isimli şahsa av tüfeğiyle ateş etti. D.Ş. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. M.K.E. daha sonra bir otomobille olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının durumu ağır İlk müdahalenin ardından D.Ş. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. D.Ş' nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, M.K.E.'nin kullandığı 09 AR 910 Fiat marka aracı bulurken olayla ilgili inceleme devam ediyor.