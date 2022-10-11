Tokat'ta İHA muhabirine köpek saldırdı

Ceviz hasadını görüntülemek adına bahçe sahibi ile röportaj yapan İHA muhabiri Sedat Özata, bir anda bacağında acı hissetti. Isırık izlerini fark eden Özata, haberi tamamlayamadan hastaneye gitti.

Köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi...

Son olarak ceviz hasadını görüntülemek için Tokat'a giden İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Sedat Özata, köpek saldırısına uğradı.

Acı içinde hastaneye gitti

Niksar ilçesinde yaşanan olayda, Özata bir anda bacağında acı hissetmeye başladı.

İHA'nın aktarımına göre; Jack Russell Terrier cinsi köpeğin kendisini ısırdığını fark eden Özata, acı içinde hastaneye giderek kuduz aşısı oldu.

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"Haberi tamamlayamadan hastaneye gittim"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Özata, "Ceviz hasadı haberi yapıyordum. Bahçe sahibi ile röportaj yaparken birden bacağımda bir acı hissettim. O esnada birden reaksiyon gösterdim bacağımı salladım, bir baktım köpek ayağımın etrafında dolanıyor. Kamerayı yere bırakıp bacağıma baktığımda ısırık izlerini gördüm. Bahçe sahibi de 'fındık' adlı köpeği uzaklaştırdı. Büyük bir köpek değildi ama yine de yaman bir şeye benziyordu. Haberi tamamlayamadan hemen hastaneye gittim ve gerekli tedavimi yaptırdım. Sonuçta habere giderken haber olduk.” diye konuştu.