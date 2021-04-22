Tokat’ta ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan yardım kolileri çalındı

Ramazan ayı yardımları kapsamında ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yardım kolileri çalındı. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Tokat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Ramazan ayında gıda yardımı yapılacak ihtiyaç sahibi aileler için, gıda malzemeleri bulunan koliler hazırladı.

Koliler, ailelere teslim edilmek üzere ilgili muhtarlıklara teslim edildi.

Büyükbeybağı Mahallesi muhtarlığına teslim edilen 40 yardım koliden 30’u teslim edilirken, Muhtar Mehmet Yoldaş, adreslerinde bulunmayanların kolilerini muhtarlığın dışında istifledi.

SOĞAN, PATATES ÇUVALLARINA DOKUNULMADI

Camiye giden Muhtar Yoldaş, döndüğünde yardım kolilerinin çalındığını fark etti.

Muhtarlığın yanında bulunan soğan ve patates çuvallarına dokunulmaması ise dikkat çekti.

Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine hırsızların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

“10 AİLE MAĞDUR OLDU”

Muhtar Yoldaş, şu ifadeleri kullandı:

“Burası caddenin ortasında bir yer. Camiden geldiğimde yardım kolilerini yerinde göremedim. Olay gören var mı diye araştırdım. Kimisi gördük dedi, kimisi görmedik dedi.10 koli şu mübarek günde çalındı. Bunu çalanlar nasıl yiyecek merak ediyorum. Bu yardım kolileri 10 ailenin hakkı. İhtiyacın varsa birisini al. Şu an ihtiyaç sahibi 10 aile mağdur oldu. Benim vicdanım sızlıyor.”





“VİCDANI VARSA GETİRSİN”

"Vicdanı varsa kolileri çalan kişi geri getirsin. Bu fakir fukaranın hakkını nasıl yiyecek. Bu mübarek günde olacak iş değil. Ben şimdi ihtiyaç sahiplerine ne diyeceğim. Polis ekipleri geldi, inceleme yaptı araştırıyorlar. İnşallah bu hırsızı bulurlar da bir daha yapmaz ders olur.”