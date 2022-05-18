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    Tokat'ta iki araç çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

    Sabah saatlerinde Tokat-Niksar karoyolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi. Olay yerinin kan gölüne döndüğü kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.
    • 18.05.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 09:38
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    Tokat'ta iki araç çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

    Tokat-Niksar karoyolu üzerinde, işçileri taşıyan 60 AAN 064 plakalı panelvan tipi minibüs ile 60 DG 245 plakalı otomobil Gökdere kavşağında çarpıştı.

    Yoldan geçmekte olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

    Yaralıların durumu ciddi

    Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi ölürken 12 kişi de yaralandı. Yaralanan 12 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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