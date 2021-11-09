Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü, kız öğrenci pansiyonu bahçesine girdi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Tokat'ta saat 22.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde tekstil işçilerini taşıyan Mehmet Çamlıbel (61) yönetimindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak özel bir kız öğrenci pansiyonunun bahçesine girdi.

Minibüs önce bahçenin demir çitlerine ardından erik ağacına çarparak istinat duvarının kenarında durabildi.

Tokat'ta işçi servisi öğrenci pansiyonunun bahçesine girdi: 5 yaralı VİDEO

SÜRÜCÜ DAHİL 5 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Servis minibüsünde bulunan 10 işçiden 4'ü ve sürücü Mehmet Çamlıbel, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

''ERİK AĞACI OLMASAYDI PANSİYONUN İÇİNE GİRMİŞTİ''

Öğrenci pansiyonu güvenlik görevlisi Turan Yetiş, "İçerideydim, sesi duydum geldim. Allah'tan erik ağacı vardı, o kurtardı. Erik ağacı olmasaydı, pansiyonun içine girmişti. Öğrencilerimiz korktu" diye konuştu.