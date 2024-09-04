İHA
Tokat'ın Niksar ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.
Aracın kontrolünü kaybeden ve henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, kaldırıma çıktı.
Sürücü, bu sırada kaldırımda yürüyen Sadakat Yanar'a çarptı.
Araç altında kalarak ağır yaralanan Yanar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMU AĞIR
Durumunun ciddi olması üzerine Yanar, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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