Tokat'ta kalp hastası kadın oy kullanmaya sedyeyle geldi

DHA
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan ve 10 gün önce kalp yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki Seher Üzüm, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oyunu kullanmak istedi.
Tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesi'nden ambulansla Erbaa ilçesine getirilen Üzüm, Hakimiyet-i Milliye Ortaokulu'nda 1069 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa çıkarıldı.
Oyunu kullandı hastaneye geri döndü
Kızı Şeyma Üzüm'ün refakatinde oy kullananan Seher Üzüm, daha sonra yine ambulansla tedavi gördüğü hastaneye götürüldü.