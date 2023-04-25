Tokat'ta kamyonet takla atıp ters döndü: 1'i ağır 3 yaralı Tokat Niksar'da kamyonet takla atıp ters döndü. Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

İHA

Tokat'ın Niksar ilçesinde feci kaza...

Uluslararası D-100 Karayolu Çakmak mevkiinde M.E. idaresindeki kamyonet Reşadiye istikametinden Niksar istikametine seyir halindeyken havanın yağışlı ve zeminin de kaygan olması nedeniyle orta refüje çarpıp takla atarak ters döndü.

Kazada sürücüye birlikte araçta bulunan G.C. ve G.İ. yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken G.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.