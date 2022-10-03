Tokat'ta, kasa hırsızını kamera görüntüleri ele verdi

Büfeden sigara ve içkilerin yanı sıra kasa çalan Ali Rıza Yılmaz, kamera görüntülerinin de incelenmesi ile babaevinde saklanırken yakalandı.

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Sultan Reşat Caddesi'nde bulunan büfeye, gece saatlerinde arka havalandırma penceresindeki demirleri sökerek içeri giren Ali Rıza Yılmaz, 200 bin lira ve içinde ticari evrak bulunan kasa ile piyasa değeri 60 bin lira olan sigara ile 6 şişe içkiyi kamyonete yükleyip olay yerinden kaçtı.

DHA’nın haberine göre; iş yeri sahibi Mustafa Akın, sabah dükkanı açtığında hırsızlığı fark etti.

10 saatlik kamera kaydı incelendi

İhbar üzerine Reşadiye İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri, iş yerinin kameralarını ve ilçede bulunan diğer kameraları incelemeye aldı. Ali Rıza Yılmaz’ın kimliği, 10 saatlik kamera kaydı incelemesinin ardından tespit edildi.

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Babaevinde olduğu belirlendi

Şüphelinin ilçeye bağlı Kuzbağı köyü Ketençukuru mevkisindeki babasına ait evde bulunduğunu belirleyen ekipler harekete geçti.

Çaldıklarıyla yakalandı

Yılmaz, çaldığı 200 bin lira, kasa, sigara ve içkilerle yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali Rıza Yılmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Ali Rıza Yılmaz'ın, iş yerinden çaldığı kasayı kamyonete taşırken elinden düşürdüğü anlar yer aldı.