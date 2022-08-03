Tokat’ta katil kadının silahı polisten aldığı belirlendi

Eski nişanlısını öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadının kullandığı silahı ise polis arkadaşının evinden izinsiz aldığı belirlendi. Polis hakkında da işlem başlatıldı.

Tokat’ta yaşayan Fatma G. (26), dün saat 16.00 sıralarında 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ın (27) işlettiği Çeçenistan Caddesi'ndeki tütün ürünleri dükkanının önüne geldi.

Burada Ahmet Batuhan Yıldız'ı, kız arkadaşı E.D. (25) ile birlikte gören Fatma G., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, peş peşe ateş etti.

Yıldız ve E.D. yaralandı.

Kurtarılamadı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Batuhan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

E.D. ise Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olay sonrası kaçan Fatma G., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Cinayet tabancası polise ait çıktı

Fatma G.'nin olay sırasında kullandığı tabancayı, Tokat'ta görevli bir polis memuru arkadaşının evinden gizlice aldığı belirlendi.

Polis hakkında işlem başlatılırken Fatma G., emniyette susma hakkını kullanıp ifade vermedi.

Fatma G.'nin, psikolojik rahatsızlığı olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Emniyette de mahkemede de konuşmadı, tutuklandı

Emniyette susma hakkını kullanan Fatma G. çıkarıldığı mahkemede de ifade vermedi.

Tutuklanan Fatma G., sağlık kontrolünün ardından Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Toprağa verildi

Bu arada Ahmet Batuhan Yıldız'ın cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Yıldız, Ali Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.