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    Tokat'ta kayıp olarak aranırken, başından vurulmuş cesedi bulundu

    4 gündür kayıp olarak aranan Ayhan Boyraz (50), dün akşam arazide başından silahla vurularak öldürülmüş bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına aldı.
    • 10.11.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 16:28
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    Tokat'ta kayıp olarak aranırken, başından vurulmuş cesedi bulundu

    Tokat'ta kent merkezindeki okulda yardımcı personel olarak çalışan, evli ve 4 çocuk babası Ayhan Boyraz, pazar günü çıktığı evine geri dönmeyince yakınları da polise kayıp başvurusu yaptı.

    Boyraz'ı arama çalışmaları 4 gündür sürdürülürken, dün akşam Niksar ilçesine bağlı Şahinli köyü Topkara mevkisinde erkek cesedi bulundu.

    Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside cansız bedenin, kayıp Ayhan Boyraz'a ait olduğu belirlendi.

    Başından vurulduğu tespit edildi

    Boyraz'ın, önce dövüldüğü sonra başından tabanca ile vurulduğu tespit edildi.

    Bir şüpheli gözalına alındı

    DHA'nın haberine göre, polis ekiplerince olayla ilgili olduğu değerlendirilen şüpheli A.B., gözaltına alındı.

    Tokat ta kayıp olarak aranırken, başından vurulmuş cesedi bulundu #1


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