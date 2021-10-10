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    Tokat'ta kaza: Fırlayan kaya araca saplandı

    Hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çarptığı kaya parçalarından biri otomobile girdi. Sol ön camdan giren kaya, sürücü ve eşini yaraladı.
    • DHA
    • 10.10.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 09:23
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    Tokat'ta kaza: Fırlayan kaya araca saplandı

    Tokat'ın Zile ilçesinden Pazar ilçesi istikametine seyir halinde olan Ömer Türk (59) yönetimindeki  otomobil, hemzemin geçit çıkışında sürücüsünün aşırı hız yaptı.

    Direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce uyarı levhasına, ardından yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı.

    KARI KOCA YARALANDI

    Çarpmanın etkisiyle fırlayan kaya parçası otomobilin sürücü tarafındaki cama saplandı. Kazada sürücü Ömer Türk ve eşi Rukiye Türk (49), yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü ve eşi, Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Tokat'ta kaza: Fırlayan kaya araca saplandı ViDEO


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    Tokat ta kaza: Fırlayan kaya araca saplandı #3

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