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- Tokat'ta kaza: Fırlayan kaya araca saplandı
Tokat'ta kaza: Fırlayan kaya araca saplandı
Hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çarptığı kaya parçalarından biri otomobile girdi. Sol ön camdan giren kaya, sürücü ve eşini yaraladı.
- DHA
- 10.10.2021 - 08:48
- Güncelleme : 10.10.2021 - 09:23
Tokat'ın Zile ilçesinden Pazar ilçesi istikametine seyir halinde olan Ömer Türk (59) yönetimindeki otomobil, hemzemin geçit çıkışında sürücüsünün aşırı hız yaptı.
Direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce uyarı levhasına, ardından yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı.
KARI KOCA YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle fırlayan kaya parçası otomobilin sürücü tarafındaki cama saplandı. Kazada sürücü Ömer Türk ve eşi Rukiye Türk (49), yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü ve eşi, Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Tokat'ta kaza: Fırlayan kaya araca saplandı ViDEO