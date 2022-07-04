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    Tokat'ta kızının davetiye dağıtımından dönen baba kazada öldü

    51 yaşındaki baba, kızının düğün davetiyesini dağıtıp evine geri dönerken, uçuruma yuvarlandı. Kaza sırasında araçtan fırlayan baba, olay yerinde hayatını kaybetti.
    • 04.07.2022 - 12:09
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 12:34
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    Tokat'ta kızının davetiye dağıtımından dönen baba kazada öldü

    Tokat'taki ailenin düğün hazırlığı kana bulandı.

    Mütteahitlik ile uğraşan 51 yaşındaki Cemil Yıldıran, kızı Merve'nin 16 Temmuz tarihindeki düğün merasimi için davetiye dağıtmaya çıktı.

    Yakınlarına davetiye dağıttıktan sonra dönüş yoluna geçen Cemil Yıldıran'a, ailesi bir daha ulaşamadı.

    Hakkında kayıp başvurusu yapılan Yıldıran için aramalar sürerken, acı haber geldi.

    Aracı uçurumda bulundu

    Bugün saat 05.30 sularında 60 CEMİL YILDIRAN 401 plakalı cip, uçuruma yuvarlanmış halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Tokat'ta kızının davetiye dağıtımından dönen baba kazada öldü ViDEO

    Araçtan uçarak can verdi

    Uçuruma inen ekipler, Cemil Yıldıran’ın cipinin bulunduğu noktadan yaklaşık 50 metre yukarıda araçtan fırladığını ve olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yapılan incelemelerin ardından Yıldıran’ın cansız bedeni, otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi’nin morguna konuldu.

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