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- Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil kanala girdi: 1 ölü
Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil kanala girdi: 1 ölü
İstanbul'a giden otomobilin kontrolden çıkarak, yol kenarındaki sulama kanalına düşmesiyle, araçta bulunan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 5 kişi de yaralandı.
- 04.05.2022 - 13:00
Sivas'ın Suşehri ilçesinden İstanbul'a giden Özkan Arslan (42) yönetimindeki 34 HG 063 plakalı otomobil, Tokat Reşadiye ilçesi D-100 kara yolunda kontrolden çıktı.
DHA'nın aktarımına göre otomobil, savrularak yol kenarındaki sulama kanalına düştü.
12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Bölgedekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobildekilerden Esmanur Arslan'ın (12) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralı 5 kişi tedavi altına alındı
Kazadan yaralı kurtulan sürücü ile Gonca Sarı, Ebrar Sarı, Semanur Arslan ve Bahtiyar Arslan ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.