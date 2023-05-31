Tokat'ta köpeğe çarpmak istemeyen öğretmen hayatını kaybetti Tokat'ta köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırıp aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybeden Kimya Öğretmeni Uğur Perçin'in (41) cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

DHA

Tokat'ta dün saat 23.30 sıralarında Tokat-Turhal kara yolu Büyükbağlar köyü yakınlarında 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde Kimya Öğretmeni olan Uğur Perçin kullandığı 20 AFY 945 plakalı otomobil ile giderken, önüne köpek çıkınca çarpmamak için ani manevra yaptı.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada Uğur Perçin ağır, yanında bulunan Birnuğ Tuğba Özdağ hafif yaralandı.

Köpeğe çarpmak istemedi, hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evli ve bir çocuk babasıydı

Tedaviye alınan yaralılardan Uğur Perçin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Birnuğ Tuğba Özdağ ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Öğrencileri gözyaşlarına boğuldu

Evli ve bir çocuk babası Uğur Perçin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Hastane morgu önünde bekleyen Perçin'in öğrencileri ise büyük üzüntü yaşayarak gözyaşı döktü.

Perçin'in cenazesi bugün Zile ilçesine bağlı Küçük Aköz köyünde ikindi namazı sonrası toprağa verilecek.