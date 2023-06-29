Tokat'ta korkunç ölüm: Oynarken başına poşet geçirilen bebek boğuldu

İHA
Korkunç son, oyun oynarken geldi…
İddiaya göre, Tokat'ın Pazar ilçesinde yaşayan Y.K. ve C.K. çiftinin Havva isimli 10 aylık bebeği, 4 yaşındaki ablasıyla oynadığı sırada başına geçirilen poşet yüzünden nefes alamadı.
112 ekipleri geldi ancak...
Ablasının, anne ve babasına söylemesi üzerine aile durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, Havva bebeği Pazar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Havva bebek öldü
Hayatını kaybettiği öğrenilen bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
Dehşete düşüren olayla ilgili soruşturma başlatıldı.