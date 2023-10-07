Tokat'ta kullanmadığı evi yıkmaya çalıştı! Altında kaldı...

İHA
Tokat'ın Erbaa ilçesinde dün akşam saatlerinde ev sahibi Recep Alıcı, yeğeni İbrahim Alıcı ve Ahmet Karadeniz, 2 katlı kullanılmayan ahşap binayı yıkmak için çalışmaya başladı.
3 şahsın alt katı yıkma çalışması yaptığı sırada evin duvarı çöktü. Recep Alıcı (61) çöken duvarın altında kaldı.
Alıcının yakınında bulunan kişilerin İhbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Duvarın altında sıkıştığı yerden yaralı olarak Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılan Alıcı, 112 Sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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