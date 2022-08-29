Pazar’da 15 dakika etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ekili tarım arazilerinde zarar meydana geldi.

Tokat’ın Pazar ilçesinde dün gece 23.00 sıralarında başlayan kuvvetli rüzgar, 15 dakika sürmesine rağmen tarım arazilerini olumsuz etkiledi.

Mısır, sebze ve meyvelerde zarara yol açan kuvvetli rüzgarın, bazı ağaçları da devirdiği gözlendi. İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar çalışmalarına başladı.

İHA’nın haberine göre; AK Parti Pazar İl Genel Meclis Üyesi Halit Güngör Zığarlı, "Şu anda Pazar Belediye Başkanımız Erdoğan Yılmaz, İlçe Başkanımız Celal Akın, İl ve İlçe Tarım Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte sahada hasar tespit çalışmalarına başladık. Tüm çiftçilerimize ve bölgemize geçmiş olsun.

Tokat’ta kuvvetli rüzgar, tarım arazilerini vurdu VİDEO



“Mısır tarlalarımızın yüzde 70'inde hasar gözükmektedir”

Akşam saatlerinde rüzgar ve yağışın neticesinde 15 dakika içerisinde gördüğünüz gibi mısır tarlalarımızın yüzde 70'inde hasar gözükmektedir.





“Sebze ve meyvede yüzde 100 hasarımız var”

Ekili alanımız 60 bin dönümdür. Sebze ve meyvede yüzde 100 hasarımız var. Mısırların şu anda kullanılma imkanı çok zor. Mısır taneleri daha yeni oluşmaya başlamıştı. Mısır, yere değdiği için çürümeler başlayacaktır." diye konuştu.

“Yağışlar domatesimizi, biberimizi kullanılmaz hale getirdi”

Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesi Belediye Başkanı İsmail Karakaş ise, "Dün gece rüzgarla birlikte yağmur gördüğünüz gibi beldemizdeki ekili alanın 3'te 2'sini bu şekle getirdi. Mısırlarımızı komple yatırdı. Yağışlar domatesimizi, biberimizi kullanılmaz hale getirdi. Şu anda özellikle mısırda çiftçimiz perişan durumda." dedi.